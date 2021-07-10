По факту ДТП с автобусом в Вологодском районе возбудили уголовное дело

Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Вологодском районе увеличилось до пять человек. Всем назначено амбулаторное лечение.

Так, в результате аварии пострадал 32-летний житель Череповца, 59-летняя жительница Сокола, 46-летняя жительница Сокола, а также две 16-летние девушки из Сокола. По факту ДТП, как сообщает пресс-служба областного УМВД, возбуждено уголовное дело.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 9 июля на 475 километре автодороги Москва-Архангельск в Вологодском районе произошло ДТП с автобусом, следовавшим в Вологду со стороны Сокола. 56-летний водитель ПАЗа, выезжая с остановки, правым передним углом врезался в полуприцеп в составе автопоезда, который остановился на полосе разгона для ремонта. В это время водитель грузовика осуществлял ремонт автопоезда. Затем автобус, продолжая движение, столкнулся с КамАЗом. Затем автобус с с 13 пассажирами и водителем съехал в правый кювет. В результате аварии водитель автопоезда скончался на месте от полученных травм.