По факту ДТП с автобусом в Вологодском районе возбудили уголовное дело

10.07.2021 [Общество]

Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Вологодском районе увеличилось до пять человек. Всем назначено амбулаторное лечение.

Так, в результате аварии пострадал 32-летний житель Череповца, 59-летняя жительница Сокола, 46-летняя жительница Сокола, а также две 16-летние девушки из Сокола. По факту ДТП, как сообщает пресс-служба областного УМВД, возбуждено уголовное дело.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 9 июля на 475 километре автодороги Москва-Архангельск в Вологодском районе произошло ДТП с автобусом, следовавшим в Вологду со стороны Сокола.  56-летний водитель ПАЗа, выезжая с остановки, правым передним углом врезался в полуприцеп в составе автопоезда, который остановился на полосе разгона для ремонта. В это время водитель грузовика осуществлял ремонт автопоезда. Затем автобус, продолжая движение, столкнулся с КамАЗом.  Затем автобус с с 13 пассажирами и водителем съехал в правый кювет. В результате аварии водитель автопоезда скончался на месте от полученных травм. 

Тэги: ДТП, уголовное дело

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