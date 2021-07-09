— В это время водитель грузового автомобиля КАМАЗ (житель Псковской области 1980 г. р.) осуществлял ремонт автопоезда. После чего автобус, продолжая дальнейшее движение, совершил столкновение с тягачом КАМАЗ данного автопоезда, — отмечают в пресс-службе.
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Вологодском районе
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