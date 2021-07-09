Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Вологодском районе

09.07.2021 [Происшествия]
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Вологодском районе
Днем 9 июля на 475 километре автодороги Москва-Архангельск в Вологодском районе произошло ДТП с автобусом, следовавшим в Вологду со стороны Сокола. 
 
По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 56-летний водитель ПАЗа, выезжая с остановки, правым передним углом врезался в полуприцеп в составе автопоезда, который остановился на полосе разгона для ремонта. 
— В это время водитель грузового автомобиля КАМАЗ (житель Псковской области 1980 г. р.) осуществлял ремонт автопоезда. После чего автобус, продолжая дальнейшее движение, совершил столкновение с тягачом КАМАЗ данного автопоезда, — отмечают в пресс-службе.
Затем автобус с с 13 пассажирами и водителем съехал в правый кювет. В результате аварии водитель автопоезда скончался на месте от полученных травм. Кроме того, в аварии пострадали два пассажира — мужчина и женщина. 
 
На месте ДТП работают наряды ГИБДД и другие спецслужбы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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