Поставщик сахара из Кадуйского района обманул предпринимателя из Омска на 994 тысячи рублей

В Кадуйском районе полицейские зарегистрировали заявление от 33-летней жительницы Омска о мошенничестве.

«В своем объяснении она написала, что в начале мая текущего года был заключен договор между индивидуальным предпринимателем, представителем которого она является, и организацией по поставке 22 тонн сахара. По условиям договора на счет данной организации была переведена полная стоимость товара в размере более 994 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту newsVO пояснили, что женщина подала заявление именно в ОМВД по Кадуйскому району потому, что поставщик находится на территории района. Заказанный товар так и не был поставлен, а продавец перестал выходить на связь.

Ранее newsVO сообщал, что в Кадуйском районе мужчина перевёл мошенникам 390 тысяч рублей за семена горчицы.