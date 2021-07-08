В Кадуйском районе мужчина перевёл мошенникам 390 тысяч рублей за семена горчицы

В Кадуйском районе полицейские приняли заявление о мошенничестве от жителя республики Беларусь.

Потерпевший рассказал, что приехал в командировку. В интернете он нашёл организацию, с которой заключил договор на поставку 20 тонн семян горчицы. Он заплатил 392 тысяч рублей, но так и не получил заказ, а поставщик перестал выходить на связь.

Всего за сутки вологодские полицейские зарегистрировали шесть заявлений о мошеннических действиях. Общий ущерб составил больше 540 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.