Мэр Череповца рассказал, как город сэкономил 2 млн рублей на уличном освещении

В Череповце мэрия нашла способ экономить на уличном освещении, выбрав другую ценовую категорию электроэнергии.

— Раньше мы оплачивали счета за электричество по итогам месяца. Однако после анализа ситуации увидели, что можно сэкономить, если перейти на третью ценовую категорию. Это тарифный план, при котором ведется почасовой учет объемов потребления. Экономия за четыре месяца превысила два миллиона рублей. И это нас вдохновило на новые свершения, — пишет в соцети мэр Вадим Германов.

Работу светофоров тоже станут оплачивать по-новому. Город перейдет на двуставочный тариф, при котором назначается разная цена за объём энергопотребления днём и ночью. По подсчетам череповецких чиновников, за год так можно сэкономить порядка 300 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что мэрия Череповца планирует работы по замене инфраструктуры для трамваев. Для этого необходимо заручиться финансовой поддержкой федерации.