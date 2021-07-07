В Череповце будут менять трамвайные рельсы

07.07.2021 [Общество]

Мэрия Череповца планирует работы по замене инфраструктуры для трамваев. Город планирует заручиться финансовой поддержкой федерации. 

— Протяженность трамвайных линий в Череповце — 27 километров 230 метров. Их модернизацию мы разбили на 5 этапов. Первый — замена путей на участке от Олимпийской до Судостроительной. На это требуется более 500 миллионов рублей. Рассчитываем войти в федеральные программы и выполнить эти работы за счет федерального бюджета или нацпроектов. Пока финансирования ещё нет, поэтому занимаемся ремонтами своими собственными силами, — сообщил в соцсети мэр города Вадим Германов.

В этом году на средства городского бюджета заменят полтора километра контактного провода, выполнят текущий ремонт. На Советском и проспекте Победы планируют выполнить фрезеровку 2,5 километров асфальта рядом с путями, чтобы вам было комфортно пересекать их на автомобиле.

— В планах — строительство еще одного здания в депо на Олимпийской, нужно место для обслуживания новых сочлененных вагонов, — пишет Германов. 

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