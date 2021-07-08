Жителям Вологды, Череповца, Сокола и Великого Устюга предлагают пройти экспресс-обследование в палатках

08.07.2021 [Общество]

Проект «Шаг к здоровью» реализуется в июле в Вологде, Череповце, Соколе и Великом Устюге. Каждый вторник, среду и четверг жители могут измерить рост, вес, давление, узнать индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в палатках, установленных на улицах городов. В пресс-релизе областного правительства говорится, что это проект партии «Единая Россия». 

«Палатки в шаговой доступности от дома или в местах с максимальной проходимостью — это удобно. Плюс — здесь соблюдаются все санитарные условия. Такой формат горожане обязательно оценят, — уверен начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков. — Да, сейчас сложнейшая ситуация с коронавирусом, но есть базовые вещи, за которыми нужно следить и не забывать о них. Профессиональные медики при помощи экспресс-обследования подскажут, на что необходимо обратить внимание».

Ранее NewsVo сообщал, что один миллион рублей выделили медучреждениям Вологодской области из бюджета на приобретение и оборудование палаток. Соответствующие поправки в главный финансовый документ региона были внесены на последней сессии парламента, состоявшейся 18 июня. В пояснительной записке к документу о внесении изменений в бюджет области на 2021 год и плановый период 2022–2023 гг. говорится, что в палатках будут проводить «медицинское обследование населения во дворах и общественных пространствах городов с пропагандой здорового образа жизни». 

 

Тэги: здравоохранение

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