Из бюджета Вологодской области выделят миллион рублей на покупку палаток для медучреждений

Один миллион рублей выделят медучреждениям Вологодской области из бюджета на приобретение и оборудование палаток. Соответствующие поправки в главный финансовый документ региона были внесены на последней сессии парламента, состоявшейся 18 июня.

На необычную статью расходов обратили внимание в вологодском «Движении «Вместе». В пояснительной записке к документу о внесении изменений в бюджет области на 2021 год и плановый период 2022–2023 гг. говорится, что в палатках будут проводить «медицинское обследование населения во дворах и общественных пространствах городов с пропагандой здорового образа жизни». Пункт о выделении на эти цели средств расположен в разделе «Амбулаторная помощь».

NewsVo зашел на сайт Законодательного собрания Вологодской области и проверил - такой пункт в документе действительно есть, со всем остальными поправками можно ознакомиться по ссылке.