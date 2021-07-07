216 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 216 новых случаев коронавирусной инфекции, 98 человек выздоровели, шесть умерли. Такие данные 7 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 49 347 пациентам. Большая часть из них — 44 664 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 193 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде увеличилось время выдачи тел умерших из-за высокой нагрузки на морги.