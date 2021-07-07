В Вологде увеличилось время выдачи тел умерших из-за высокой нагрузки на морги

07.07.2021 [Общество]

В региональном департаменте здравоохранения прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о ненадлежащем хранении тел умерших в моргах Вологды. 

Пользователь «Сергей Сергеев» на своей странице в соцсети вечером 6 июля разместил текст, в котором сообщает, что мест в моргах не хватает. 

— Сплит-системы охлаждения хватает опустить температуру до +23-25 градусов в моргах. Что происходит с телом при такой жаре за неделю можно представить. Ночью в морг привозят умерших из моногоспиталя, днем — сердечников и гипертоников, — говорится в сообщении. 

В департаменте опровергают информацию о том, что тела хранятся при комнатной температуре. Чиновники отмечают, что ни о каких сплит-системах речи не идет. 

— Для хранения используют и стационарные, и мобильные трупохранилища. В конце прошлого года в Вологде были закуплены два рефрижератора. Тела хранятся в холодильных камерах при температуре не выше пяти градусов. Все необходимые условия, температурный режим соблюдается, — пояснили NewsVo в ведомстве. 

При этом в департаменте подтвердили информацию о том, что время выдачи тел из-за роста количества умерших от коронавируса в регионе увеличилось. 

— Чтобы снизить нагрузку на патологоанатомов в вологодской горбольнице № 1, департамент здравоохранения области принял решение усилить службу за счет привлечения специалиста областной патанатомии. В Череповце кадровый вопрос решен, работа проводится планомерно, — отмечают чиновники. 

Тэги: морги, коронавирус

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