В Вологде увеличилось время выдачи тел умерших из-за высокой нагрузки на морги

В региональном департаменте здравоохранения прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о ненадлежащем хранении тел умерших в моргах Вологды.

Пользователь «Сергей Сергеев» на своей странице в соцсети вечером 6 июля разместил текст, в котором сообщает, что мест в моргах не хватает.

— Сплит-системы охлаждения хватает опустить температуру до +23-25 градусов в моргах. Что происходит с телом при такой жаре за неделю можно представить. Ночью в морг привозят умерших из моногоспиталя, днем — сердечников и гипертоников, — говорится в сообщении.

В департаменте опровергают информацию о том, что тела хранятся при комнатной температуре. Чиновники отмечают, что ни о каких сплит-системах речи не идет.

— Для хранения используют и стационарные, и мобильные трупохранилища. В конце прошлого года в Вологде были закуплены два рефрижератора. Тела хранятся в холодильных камерах при температуре не выше пяти градусов. Все необходимые условия, температурный режим соблюдается, — пояснили NewsVo в ведомстве.

При этом в департаменте подтвердили информацию о том, что время выдачи тел из-за роста количества умерших от коронавируса в регионе увеличилось.