Фильм Валдиса Пельша о Русском Севере покажут на Первом канале 11 июля

Документальный фильм «Русский Север. Дорогами открытий», съемки которого проходили в том числе и на территории Вологодской области, покажут 11 июля на Первом канале. Начало в 13.55.

— Идея фильма — показать русский север глазами тех, кто здесь живет. Русский север — это «исключение из правил», у местных жителей совсем другая ментальность, у них в крови нет ни холуйства, ни холопства, потому что здесь не было крепостного права, войн и голода, — сообщается на сайте канала.

Как ранее сообщал NewsVo, съемочная группа вместе с ведущим Валдисом Пeльшем отправилась в путешествие на автомобиле и пересекла Ярославскую, Вологодскую, Архангельскую, Мурманскую области, Ненецкий автономный округ, республики Карелия и Коми.