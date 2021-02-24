Фильм Валдиса Пельша о деревнях Русского Севера покажет Первый канал

Телеведущий Валдис Пельш снимает документальный фильм «Русский Север. Дорогами открытий». Как сообщает Туристический портал Архангельской области, фильм будет рассказывать о маленьких деревеньках, о свободолюбивых людях этого края, их любимом деле и ремесле.

Съемки планируется провести на территории Архангельской, Ярославской и Вологодской областей. Показ фильма состоится на Первом канале в этом году.

— Акцент в фильме будет сделан на маленькие города и деревни, а также на людей, которые там живут. Нам хочется рассказать о том, что никто не видел, — пояснил Валдис Пельш туристическому порталу Архангельской области.

С 4 по 12 февраля съёмки проходили в Архангельской области.