200 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 200 новых случаев коронавирусной инфекции, 76 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 5 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 48 919 пациентам. Большая часть из них — 44 484 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 177 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов сообщил о том, какой процент от количества заболевших коронавирусом в регионе заразились «индийским» штаммом.