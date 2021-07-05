У 77,5% заболевших коронавирусом в Вологодской области выявляют «индийский штамм»

05.07.2021 [Общество]

Председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов сообщил о том, какой процент от количества заболевших коронавирусом в регионе заразились «индийским» штаммом. 

— По данным Роспотребнадзора по Вологодской области, по тем исследованиям, которые Роспотребнадзор проводит, у нас среди циркулирующих в области штаммов 77,5% составляет «индийский» штамм коронавируса. К сожалению, у переболевших ранее вологжан, у тех, кто переболел в первую и вторую волну, у них нет защиты от этого «индийского» штамма, потому что тогда был «китайский» штамм, и их антитела сформированы к нему. При этом вакцинация позволяет выработать иммунитет к циркулирующим на текущий момент штаммам, — пояснил Антон Кольцов.

Он также подчеркнул важность ревакцинации через шесть месяцев после последней прививки. Это нужно, чтобы поддержать иммунитет, когда он столкнется с новыми видами штаммов, говорит Кольцов. 

Ранее NewsVo сообщал, что на данный момент в моногоспиталях Вологодской области более тысячи человек. 

Тэги: коронавирус

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