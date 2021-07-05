В коронавирусных моногоспиталях Вологодской области более тысячи человек

05.07.2021 [Общество]

В Вологодской области растет количество пациентов коронавирусных госпиталей. 

— Растет количество госпитализированных, растет количество тяжело болеющих, растет количество пациентов, находящихся на ИВЛ. Для оказания медпомощи нами развернуто 1300 коек в пяти медучреждениях, на данный момент доля занятых коек по региону — 85,1%. Общее количество госпитализированных на сегодняшний день — 1100 человек. Мы подходим очень близко к пиковому значению, которое мы имели на второй волне. Напомню, это была первая декада декабря, когда в наших монопрофильных госпиталях было 1200 человек, — заявил председатель правительства Вологодской области, первый заместитель губернатора Антон Кольцов. 

По его словам, в регионе готовы, в случае необходимости, развернуть дополнительные 510 коек в Вологде и Череповце. 

Тэги: коронавирус

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