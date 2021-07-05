Сроки ремонта школы №23 в Вологде пока неизвестны

05.07.2021 [Общество]

В администрации Вологды пока не знают, когда начнется ремонт школы № 23.  Об этом, отвечая на вопрос в соцсети, заявил мэр Сергей Воропанов. 

— 23 школа… По следующему году пока не знаю, занимаемся пока ремонтом нынешних школ: № 7, 15, 33 и 32 лицей. Давайте закончим сначала работы этого года, посмотрим, что там будет следующем году, — пояснил Сергей Воропанов. 

Ранее NewsVo сообщал, что в апреле 2021 года на городском градсовете было принято решение о передаче здания на улице Козленской, 99а в Вологде из областной собственности в городскую. Там хотят провести реконструкцию и разместить второй корпус расположенной рядом школы №23

Тэги: школа

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