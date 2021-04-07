Второй корпус школы №23 в Вологде передадут из областной собственности в городскую

07.04.2021 [Общество]

На градостроительном совете под председательством губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова было принято решение о передаче из областной собственности в городскую здания на улице Козленской, 99а. Оно расположено рядом со школой №23 и довольно продолжительный период времени не используется.

— Вы знаете, что у нас школа № 23 раньше состояла из двух корпусов, сейчас дети в одном корпусе занимаются, второй корпус не используется. Вот так вот выглядит это заброшенное здание. Раньше там был учебный процесс. Есть ли возможность, я просил тогда Валентину Николаевну (ред. — начальника департамента финансов области Валентину Артамонову) проработать этот вопрос с вами, есть ли возможность передать нам это здание. Мы постепенно, постепенно будем его восстанавливать. Если поможете, то, конечно, хорошо. Наши специалисты туда выезжали, там суммы сопоставимые с восстановлением школы № 11. Примерно. Пусть мы даже не за один год восстановим, но если оно будет у нас на балансе, мы начнем хотя бы заниматься этим зданием. Вопрос в чем? У нас в центральной части города нет земельных участков, на которых можно было бы построить новую школу. А здесь корпус, в котором раньше обучались дети, — обратился к губернатору мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вместимость здания — около 500 учеников. При этом школа № 23 сейчас проводит обучение в две смены.

— Сейчас здание находится в областной собственности, я думаю, что мы юридически оформим его передачу, для 500 детей в центральной части города мы это обязательно сделаем, — ответил губернатор. 

Ранее NewsVo сообщал, что когда-то на Козленской, 99а располагалось общежитие Вологодского института развития образования, однако уже довольно продолжительное время эти помещения пустуют, некоторые окна выбиты. В 2018 году сюда хотели переселить из аварийного здания Вологодскую центральную районную больницу. Тогда областные власти оценили выкуп, ремонт и реконструкцию объекта в 150 млн. рублей.

Тэги: школы, реконструкция

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