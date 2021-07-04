202 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

04.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 202 новых случая коронавирусной инфекции, 67 человека выздоровели, трое умерли. Такие данные 4 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 48 719 пациентам. Большая часть из них — 44 408 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 174 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в правительстве Вологодской области не ведут статистику по количеству вакцинированных среди заболевших коронавирусом в регионе. Об этом говорится в ответе чиновников на официальный запрос журналистов нашего издания. 

Тэги: коронавирус

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