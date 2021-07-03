185 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

03.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 185 новых случаев коронавирусной инфекции, 72 человека выздоровели, трое умерли. Такие данные 3 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 48 517 пациентам. Большая часть из них — 44 341 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 171 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в правительстве Вологодской области не ведут статистику по количеству вакцинированных среди заболевших коронавирусом в регионе. Об этом говорится в ответе чиновников на официальный запрос журналистов нашего издания. 

Тэги: коронавирус

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