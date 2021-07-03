На двух перекрестках в Вологде установят светофоры

03.07.2021 [Общество]

На двух оживленных перекрестках Вологды - Гагарина - Гончарная и Петина - Панкратова - установят светофоры. Стоимость объектов составляет 3,7 млн рублей. Средства были выделены из городского бюджета. 

«Уже сейчас на обоих перекрестках активное движение. А после открытия детского сада на ул. Народной, рассчитанного на 420 детей, транспортный и пешеходный потоки станут еще более интенсивным. Планируем завершить монтаж обоих светофорных объектов в ближайшие дни, а подключить в течение июля. Электронные регулировщики светодиодные, с отсчетом времени на желтом сегменте, то есть будет показано, сколько секунд остается до красного или зеленого сигнала светофора», - пояснил начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Ранее NewsVo сообщал, что 12 умных пешеходных переходов установят в Вологде в этом году. Каждый такой переход включает в себя информационное табло, предупреждающее водителя о приближении пешеходов, систему распознавания пешеходов и велосипедистов, а также голосовое сопровождение.

Тэги: светофоры

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