В Череповце охранник ТЦ не дал женщине отправить мошенникам 350 тысяч рублей

В Череповце охранник торгового центра предотвратил мошенничество в отношении 56-летней местной жительницы. Злоумышленники в телефонном разговоре представились ей работниками банка и убедили снять сбережения и положить их на якобы безопасный счёт.

«Мужчина увидел, что женщина взволнована и разговаривает с кем-то по телефону у банковского терминала. Охранник предупредил женщину о возможных действиях злоумышленников и вызвался пообщаться с сотрудниками банка. Выяснилось, что череповчанку пытались обмануть и лишить ее 350 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Мужчина сообщил о случившемся в полицию. Подозреваемые в дистанционном мошенничестве устанавливаются.

Ранее newsVO сообщал, что каждое четвертое преступление в Вологодской области совершается дистанционным способом.