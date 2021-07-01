156 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

01.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 156 новых случаев коронавирусной инфекции, 57 человек выздоровел, двое умерли. Такие данные 1 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 48 153 пациентам. Большая часть из них — 44 204 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 165 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области становятся популярны поисковые запросы о покупке сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом в своем исследовании сообщает Центр политической конъюктуры. 

Тэги: коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде под окнами моногоспиталя нашли пациентку из палаты на третьем этаже
В Вологде после сообщений о минировании эвакуируют воспитанников детсадов
В Москве полиция и волонтеры несколько часов искали сына миллиардера Алексея Мордашова
Мэр Вологды не исключил возможность введения ограничений на въезд в город из-за коронавируса
В Вологодской области с 1 июля подорожает электричество
Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер
В Вологде будут судить директора спортивно-развлекательного центра, в котором травмировались дети
Свидетели по делу о хищении автобусов вологодского «ТрансОйла»: техника была в убитом состоянии
Мужчина погиб при столкновении двух «Хенде» в Череповецком районе
В Вологде из-за вентилятора загорелась квартира на улице Козлёнской

Похожие новости

В череповецком моногоспитале умерла беременная женщина

Отмечается, что она сначала лечилась дома и не обращалась к врачам

596
0

В департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о нехватке подгузников в моногоспитале Вологды

Речь идет о коронавирусном моногоспитале на Советском проспекте, 63

648
0

135 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

21 человек выздоровел, трое умерли

1399
0

В Вологодской области растет количество поисковых запросов о покупке сертификата вакцинации от COVID-19

Об этом в своем исследовании сообщает Центр политической конъюктуры

953
0

Артистку Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус

По телефону она сообщила, что чувствует себя нормально

905
0

111 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

26 человек выздоровели, двое умерли 

749
0

Американские ученые сообщили о новом способе инфицирования коронавирусом

Вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма

796
0

На лечении в моногоспитале в Вологде находится один гражданин Индии

Об этом NewsVo сообщили в департаменте здравоохранения региона

1564
0

97 человек находятся в реанимации моногоспиталя Череповца 28 июня

«Такого количества пациентов в тяжелом состоянии не было никогда с начала пандемии», – говорит Вадим Германов

1785
0

Мэр Вологды не исключил возможность введения ограничений на въезд в город из-за коронавируса

По словам Воропанова, такое возможно, если ситуация станет критической

2700
0

Более сотни новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

20 человек выздоровели, трое умерли

817
0

96 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

25 человек выздоровели, трое умерли

1247
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка оформила микрозайм по паспортным данным подруги
В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор
Вода в реке Вологде в микрорайоне Лукьяново позеленела из-за утечки теплоносителя
19-летний вологжанин сдал в металлолом краденый автохлам
В Кадуе двое подростков украли сумку с деньгами и документами из чужой машины
В череповецком моногоспитале умерла беременная женщина
В Череповце охранник ТЦ не дал женщине отправить мошенникам 350 тысяч рублей
 
01.07.2021 [Общество]

В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор

305
0
01.07.2021 [БлогоVO]

Что меня бесконечно изумляет. Большинство из нас не понимает, как работают технологии

175
0
28.06.2021 [Обзор Прессы]

«Ночлежный приют» появится в музее Семенково этой осенью

639
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика