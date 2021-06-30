В Вологодской области растет количество поисковых запросов о покупке сертификата вакцинации от COVID-19

30.06.2021 [Общество]
В Вологодской области растет количество поисковых запросов о покупке сертификата вакцинации от COVID-19

В Вологодской области становятся популярны поисковые запросы о покупке сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом в своем исследовании сообщает Центр политической конъюктуры. 

— Обязательность прививки для части граждан ведет к росту интереса к незаконным методам получения сертификатов о вакцинации. Так, в части регионов наблюдается значительный рост поисковых запросов о покупке сертификатов. Повышенный интерес наблюдается в лишь в 7 из 85 регионов. В лидерах: Москва и Московская область (302%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (109%), Тульская область (109%), - говорится в исследовании. 

Показатель интереса вологжан к покупке сертификатов, по данным ЦПК, 53%, это больше, чем во многих других регионах. Обязательную вакцинацию в регионе пока не вводили, но есть информация, что некоторые работодатели ставят сотрудникам условие о том, что для продолжения трудовой деятельности нужно сделать прививку. 

Генпрокуратура предупреждает: уголовная ответственность за использование заведомо подложного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, установлена ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Санкция названной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

 

Тэги: коронавирус

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