Срок сдачи ФОКа на улице Монклер в Череповце вновь перенесен

30.06.2021 [Общество]

Срок сдачи ФОКа в Зашекснинском районе Череповца, который изначально должны были достроить еще в августе 2020 года, вновь перенесен. На этот раз — на 1 сентября. 

«Это довольно простой объект: один зал, несколько раздевалок. Сроки отодвигали несколько раз. Теперь обещают две версии: 1 августа и 1 сентября. Сейчас самое сложное — укладка паркета в зале, благоустройство территории. По моей оценке, работы завершатся не раньше 1 сентября», — цитирует официальный сайт Череповца слова мэра Вадима Германова.

Подрядчик утверждает, что сейчас объект готов на 90%.

«Контур закрыт, подведены все коммуникации, завершена отделка в бытовых помещениях. В зале доделаем, когда уложим паркет. Нам помешал коронавирус: рабочих было недостаточно. С финансированием были проблемы. Сейчас все налажено», — рассказал Владимир Шемаков, директор ООО «Стройсектор».

Ранее NewsVo сообщал, что ФОК строится по типовому проекту, предполагается, что его зал будет универсальным и подойдет для проведения игр в футбол, волейбол, баскетбол. Кроме того, в здании будет небольшой зал для дзюдо, кикбоксинга и других единоборств. Комплекс рассчитан на 400 посетителей в день. Решение о его строительстве принималось на градостроительном совете в 2018 году. Последний срок по контракту был 30 августа 2020 года, подрядчик просил продлить его до января 2021 года, но и к этой дате сдать объект не успели. 

Представитель подрядчика, финансовый директор группы компаний ООО «Стройсектор» Андрей Филимонков, рассказывал, что первый перенос сроков был "связан с невозможностью возвести здание с соблюдением всех технологических правил в короткие сроки". Во второй раз, по словам Филимонкова, их подвели подрядчики по отоплению.

Тэги: ФОК

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