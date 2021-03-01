Подрядчик дважды сорвал сроки по строительству ФОКа в Череповце

01.03.2021 [Общество]

Срок сдачи нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Монтклер в Череповце сорван во второй раз, сообщает пресс-служба регионального правительства.

ФОК строится по типовому проекту, предполагается, что его зал будет универсальным и подойдет для проведения игр в футбол, волейбол, баскетбол. Кроме того, в здании будет небольшой зал для дзюдо, кикбоксинга и других единоборств. Комплекс рассчитан на 400 посетителей в день.

— Решение о его строительстве (ред. — ФОКа) принималось на градостроительном совете в 2018 году. Сегодня февраль 2021 года, объект до сих пор не сдан. Дважды сорваны сроки, — сказал заместитель губернатора Антон Стрижов. — Последний срок по контракту был 30 августа 2020 года, подрядчик просил продлить его до января 2021 года, но процент готовности на объекте не достиг даже 70%. Мэрия Череповца не согласилась с таким подходом. Есть решения судов, которыми не продлено действие контракта.

На сегодняшний день выполнены работы по монтажу металлоконструкций, устройству бетонного цоколя и бетонного основания под полы, кровельных панелей. Выполнен монтаж перекрытий второго этажа, сетей канализации. Завершается монтаж стеновых панелей, оконных блоков, теплосети, работы по устройству перегородок. Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей.

— Подрядчика мы штрафовали. Нас не устраивали не только сроки, но и качество выполняемых работ, и временные периоды, в которые выполнялись работы: так, они уже начинали выполнять благоустройство в снег, — рассказал заместитель мэра Череповца по городскому хозяйству Артем Дмитриев. — Подрядчик предупрежден, что после схода снега будет повторная приемка выполненных работ по благоустройству. Будет перекладка асфальтового покрытия, посев травы и так далее. Пока идет срыв срока. Суд стоит на нашей стороне. Он признал, что подрядчик не прав в продлении срока по контракту.

Представитель подрядчика, финансовый директор группы компаний ООО «Стройсектор» Андрей Филимонков,говорит, что первый перенос сроков был "связан с невозможностью возвести здание с соблюдением всех технологических правил в короткие сроки". Во второй раз, по словам Филимонкова, их подвели подрядчики по отоплению.

— Наша вина в том, что мы выбрали плохого подрядчика по отоплению. На ФОКе все материалы закуплены. В малом зале ремонт сделан, к работам в большом зале не можем приступить, так как нет тепла, — рассказал Филимонков. — Если малый зал могли обогреть электрическими тепловыми пушками и делать ремонт, то в большом зале не создать нужную температуру и влажность. Важно, чтобы работала вентиляция и отопление. Сейчас теплоснабжение смонтировано и готово к сдаче.

После сдачи-приемки выполненных работ подрядчику будут предъявлены штрафные санкции в виде пени за весь период нарушения сроков по муниципальному контракту.

Как ранее сообщал NewsVo, на строительство ФОКа выделено 100 миллионов рублей из областного бюджета, 19 миллионов — из городского, еще около 40 млн. рублей вложила в проект «Северсталь».

 

Тэги: ФОК, Строительство

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