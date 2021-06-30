135 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 135 новых случаев коронавирусной инфекции, 21 человек выздоровел, трое умерли. Такие данные 30 июня опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 47 997 пациентам. Большая часть из них — 44 147человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 163 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области становятся популярны поисковые запросы о покупке сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом в своем исследовании сообщает Центр политической конъюктуры.