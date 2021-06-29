В Москве полиция и волонтеры несколько часов искали сына миллиардера Алексея Мордашова

29.06.2021 [Общество]

Полицейские и волонтеры из «Лизы Алерт» несколько часов искали в Москве сына владельца "Северстали" Алексея Мордашова, Кирилла. Позже выяснилось, что 22-летний молодой человек просто поссорился с девушкой и решил не отвечать ей. 

В МВД с заявлением обратилась девушка по имени Диана. Она рассказала, что вместе с Кириллом Мордашовым живет в квартире в Спасоналивковском переулке. Назвав себя невестой сына олигарха, Диана заявила, что днем Кирилл ушёл из дома и пропал. Девушка не могла ему дозвониться. 

В итоге сына олигарха нашли тем же вечером - он был недалеко от дома. Кирилл рассказал, что решил уйти из-за ссоры с Дианой, потому что хотел, чтобы девушка собрала вещи и съехала от него, сообщает издание Baza.

Ранее NewsVo сообщал, что другой сын Мордашова, Никита, в 2020 году был отчислен из Высшей школы экономики за неуспеваемость и отправился служить в армию.

 

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