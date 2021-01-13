Сына владельца «Северстали» Никиту Мордашова отчислили из вуза, и он отправился в армию

13.01.2021 [Общество]

Никита Мордашов, сын владельца «Северстали» Алексея Мордашова, в 2020 году был отчислен из Высшей школы экономики за неуспеваемость и отправился служить в армию, сообщает Forbes.

— Согласно данным российского вуза, к сдаче летней сессии Никита Мордашов подошел в числе худших студентов курса с 2,6 балла из 10 возможных. «Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — рассказывает знакомый сына миллиардера. Другой собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Никита Мордашов ушел служить в армию. По его словам, ему не очень нравилась учеба по этой программе, он не стремился остаться в вузе, — сообщает издание.

Журналисты выяснили, что Никита учился платно на факультете мировой политики и мировой экономики по специальности «Публичная политика и социальные науки». Стоимость обучения в 2021 году составляет  77-00-00 рублей в год. 

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году Алексей Мордашов передал 65% принадлежащей ему золотодобывающей фирмы своим сыновьям. По данным "Ведомостей", 19-летний Кирилл и 18-летний Никита Мордашовы получили в собственность часть «Nordgold» стоимостью $850–900 млн. Кроме того, в том же году братья получили долю отца (25%) в туроператоре TUI. Фирма торгуется на бирже, сейчас рыночная стоимость принадлежащего двум сыновьям пакета составляет $1,26 млрд.

Всего у Мордашова семеро детей: старший сын от первого брака, двое сыновей, один из которых Никита, от второго, еще один сын и три дочери от третьего брака. Последняя из дочерей миллиардера, Алена, родилась летом 2020 года.

 

Тэги: Мордашов

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