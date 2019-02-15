Алексей Мордашов передаст часть своего золотодобывающего бизнеса сыновьям

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов передаст 65% принадлежащей ему золотодобывающей фирмы своим сыновьям, пишут «Ведомости». По данным издания, 19-летний Кирилл и 18-летний Никита Мордашовы получат в собственность часть «Nordgold» стоимостью $850–900 млн.

Соответствующее ходатайство направила в антимонопольную службу компания «КН-холдинг». Это документ о приобретении прав, позволяющих определять ведение предпринимательской деятельности ООО «Нордголд менеджмент» и аффилированных с ним компаний, которые формируют бизнес золотодобывающей компании Nordgold. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник «Севергрупп», холдинговой компании Алексея Мордашова, через которую он контролирует свои предприятия, в том числе 99% Nordgold.

В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold.