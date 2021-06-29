Артистку Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус

Народная артистка РФ Вера Алентова, которую 28 июня госпитализировали с подозрением на коронавирус, чувствует себя нормально. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский театр имени Пушкина, где Алентова играет много лет.

«Мы созванивались в Верой Валентиновной. Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется. Что касается работ с участием актрисы, то Алентова отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости. Тем более, что завтра мы закрываем свой сезон и встретимся вновь уже 10 августа», — сообщил худрук театра Евгений Писарев.

СМИ сообщали, что Алентова попала в больницу 28 июня. У нее заподозрили коронавирус. За несколько дней до этого заболел муж Алентовой, режиссер Владимир Меньшов. У мужчины болезнь протекает в легкой форме.