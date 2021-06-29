Вологодской области грозят штрафные санкции, если детсад в 105 мкр Череповца не успеют сдать к 1 сентября

Строительство детсада в 105 микрорайоне Череповца идет с отставанием от графика на три месяца, сдать его к сроку, который оговорен в госконтракте (1 августа), не получится. В мэрии считают, что подрядчик сможет достроить объект до конца года, но губернатор требует, что все работы должны быть завершены к 1 сентября.

Олег Кувшинников напомнил, что садик строится на федеральные средства: срывать сроки нельзя, иначе последуют штрафные санкции.

«1 сентября — дата, которая устроит всех: родителей, детей, город. Других сроков не должно быть! Затем дается полтора месяца на комплектование штата, на благоустройство групп, на установку мебели. Торжественно откроем сад к Дню города», — цитирует официальный сайт Череповца слова главы региона.

Ранее NewsVo сообщал, что отставание от графика было зафиксировано ещё в феврале. Глава региона поручил до 15 марта ежедневно контролировать работы и количество техники на объекте. Если станет очевидно, что детсад в срок не сдать, власти должны были привлечь для достройки других подрядчиков.

Строительство детсада стартовало летом 2020 года в Череповце. Госконтракт на 405 млн. рублей получило ООО «СтройГрупп», возвести здание фирма должна была за год. Это будет здание с бассейном, изо-студией, музыкальным залом, сенсорной и комнатой песочной терапии.

Детский сад в 105-м микрорайоне примет 420 детей.