Вологодской области грозят штрафные санкции, если детсад в 105 мкр Череповца не успеют сдать к 1 сентября

29.06.2021 [Общество]

Строительство детсада в 105 микрорайоне Череповца идет с отставанием от графика на три месяца, сдать его к сроку, который оговорен в госконтракте (1 августа), не получится. В мэрии считают, что подрядчик сможет достроить объект до конца года, но губернатор требует, что все работы должны быть завершены к 1 сентября. 

Олег Кувшинников напомнил, что садик строится на федеральные средства: срывать сроки нельзя, иначе последуют штрафные санкции.

«1 сентября — дата, которая устроит всех: родителей, детей, город. Других сроков не должно быть! Затем дается полтора месяца на комплектование штата, на благоустройство групп, на установку мебели. Торжественно откроем сад к Дню города», — цитирует официальный сайт Череповца слова главы региона. 

Ранее NewsVo сообщал, что отставание от графика было зафиксировано ещё в феврале. Глава региона поручил до 15 марта ежедневно контролировать работы и количество техники на объекте. Если станет очевидно, что детсад в срок не сдать, власти должны были привлечь для достройки других подрядчиков.  

Строительство детсада стартовало летом 2020 года в Череповце. Госконтракт на 405 млн. рублей получило ООО «СтройГрупп», возвести здание фирма должна была за год. Это будет здание с бассейном, изо-студией, музыкальным залом, сенсорной и комнатой песочной терапии.

Детский сад в 105-м микрорайоне примет 420 детей.

Читайте также:

Тэги: Строительство

ТОП НЕДЕЛИ

32-летняя жена Петросяна покинула Россию после раздела имущества
Стало известно, какое количество вакцинированных среди пациентов моногоспиталя в Череповце
У одного из пациентов моногоспиталя в Череповце подтвердился индийский штамм COVID-19
В Вологде под окнами моногоспиталя нашли пациентку из палаты на третьем этаже
Вологжане возмущены роликом мэра в «TikTok» о сохранении деревянного зодчества в городе
В Шекснинском районе пенсионер поджёг магазин из-за высоких цен
В Вологодской области с 1 июля подорожает электричество
Руководитель «Вологдабанка» предстанет перед судом за мошенничество с кредитом
Мэр Вологды не исключил возможность введения ограничений на въезд в город из-за коронавируса
В Вологде будут судить директора спортивно-развлекательного центра, в котором травмировались дети

Похожие новости

В срыве сроков строительства детсада на улице Ярославской в Вологде обвинили защитников сквера

Подрядчик не смог сдать садик к 21 июня

1262
0

На месте рынка «У кольца» в Череповце построят многоквартирный дом

Новый владелец уже заканчивает демонтаж палаток, а после планирует благоустроить территорию

1713
0

В Череповце разберут торговый комплекс «Невский»

Два крайних павильона мешают строительству дороги к новому детсаду в 103 микрорайоне

992
0

Детсад в 105 микрорайоне Череповца не успеют сдать к 1 августа

В мэрии города говорят, что отставание от графика «удалось остановить», оно не растет, и до конца года здание всё-таки достроят

1158
0

Крематорий с хранилищем урн планируют построить в Череповце

Мэрия объявила аукцион по поиску арендатора земельного участка за четвертым кладбищем

1710
0

«Беда-строй»: с кем лучше не связываться при строительстве дома

Череповчанин с большим трудом смог отсудить более миллиона рублей у известного в Череповце компании-подрядчика «Дедал Строй».

6562
0

Корпус дома-интерната для инвалидов в Устюженском районе не успеют сдать к лету

На данный момент ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2021 года

1250
0

Прокуратура объявила предостережение застройщику ЖК «Современник» в Вологде

Дом на улице Фрязиновской, 10 должны были сдать еще в 2019 года, однако сроки переносятся, а работы до конца так и не выполнены

3708
0

Окружной суд Северо-Запада отказал прокуратуре в иске о сносе гипермаркета «Идеи для дома» в Вологде

Решение было вынесено 11 мая

3541
0

На строительство дома для переселенцев в Вологде выделят 338 млн рублей

Как ранее сообщал NewsVo, восьмиэтажку планируют построить на улице Архангельской

1842
0

На градсовете в Чагодощенском районе опять пообещали построить амбулаторию в Сазоново

Главврач Вологодской областной клинической больницы № 2 Андрей Пулин сказал, что строить амбулаторию надо «немедленно»

804
0

Корпус дома-интерната для инвалидов в Устюженском районе обещают достроить к лету

Сейчас объект готов на 67%

643
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде после сообщений о минировании эвакуируют воспитанников детсадов
Череповчанин сорвал золотые цепочки с шеи собутыльницы и украл несколько колец из её квартиры
Суд отказал главе вологодского УМВД Виктору Пестереву в иске о защите чести и достоинства
В Москве полиция и волонтеры несколько часов искали сына миллиардера Алексея Мордашова
Полицейские не позволили пьяному устюжанину утонуть в реке
Салоны МегаФона сами приедут в деревни и сёла
Артистку Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус
 
29.06.2021 [Общество]

Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер

1306
0
29.06.2021 [БлогоVO]

Кто виноват в том, что в России медленно идет вакцинация?

147
0
28.06.2021 [Обзор Прессы]

«Ночлежный приют» появится в музее Семенково этой осенью

349
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика