Строители детсада в 105 микрорайоне Череповца отстают от графика

В Череповце подрядчик, получивший госконтракт на строительство детского сада на 420 мест в 105 микрорайоне города, за полгода выполнил только 21% работ. Отставание от графика составляет почти месяц.

«Одна из причин отставания — погода. Думаю, все проблемы решим, завершим вовремя. Отставание сейчас три недели», — цитирует официальный сайт Череповца слова гендиректора ООО «Стройгрупп» Игоря Киселева.

Согласно условиям контракта, детсад должны сдать к 1 августа 2021 года. Начальник областного департамента строительства Дмитрий Буслаев считает, что к этому сроку подрядчик может не успеть.

«За полгода сдать этот объект будет сложно. Я ориентируюсь на строительство аналогичного сада в 144-м микрорайоне. Можно сдать к концу года, если поднапрячься, добавить людей, — говорит Дмитрий Буслаев. — Здесь много отделочных работ, а сейчас нет даже контура. Минимальные отделочные работы ведутся в подвале, но это не тот объем».

Посетивший стройку губернатор Олег Кувшинников поручил до 15 марта ежедневно контролировать работы и количество техники на объекте. Если станет очевидно, что детсад в срок не сдать, власти будут привлекать для достройки других подрядчиков.

Ранее NewsVo сообщал, что строительство детсада стартовало летом 2020 года в Череповце. Госконтракт на 405 млн. рублей получило ООО «СтройГрупп», возвести здание фирма должна была за год. Это будет здание с бассейном, изо-студией, музыкальным залом, сенсорной и комнатой песочной терапии.