Анна Чуркина из Великого Устюга представит Вологодскую область на конкурсе «Учитель года России»

Учитель географии из Великого Устюга – Анна Чуркина – представит Вологодскую область в финале конкурса «Учитель года России». Мероприятие состоится в Ростовской области в сентябре этого года, сообщает газета «Устюжаночка».
Фото с личной страницы Анны Чуркиной в социальной сети
В финале всероссийского конкурса педагогов ждет один очно-заочный и три очных тура.
Напомним, по итогам регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2021» в Вологодской области жюри объявило десять лауреатов:
- Елена Игнатьева, учитель начальных классов МБОУ «Вожегодская средняя школа»,
- Вера Шеньшина, учитель немецкого и английского языков МБОУ «Кадуйская средняя школа»,
- Екатерина Черникова, учитель английского языка МБОУ «Тотемская средняя общеобразовательная школа № 2»,
- Юлия Оленева, учитель математики БОУ Сокольского района «СОШ №5»,
- Анна Чуркина, учитель географии МБОУ «Гимназия с углубленным изучением отдельных предметов» Великоустюгского района,
- Юлия Коншина, учитель начальных классов МБОУ «Сосновская средняя школа» Вологодского муниципального района,
- Светлана Никитина, учитель начальных классов «Сямженская средняя общеобразовательная школа»,
- Людмила Жданова, учитель технологии и экономики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.А. Теричева» города Вологды Анастасия Сидорук, учитель начальных классов МБОУ ВМР «Присухонская основная школа» Вологодского муниципального района,
- Ольга Сивкова, учитель географии МБОУ «Туровецкая основная общеобразовательная школа» Междуреченского района.
Ранее NewsVo рассказывал, что педагог из Череповца Диана Минец вышла в финал всероссийского конкурса «Учитель года-2020».
инал конкурса пройдёт в сентябре в Ростовской области