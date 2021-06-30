Анна Чуркина из Великого Устюга представит Вологодскую область на конкурсе «Учитель года России»

Учитель географии из Великого Устюга – Анна Чуркина – представит Вологодскую область в финале конкурса «Учитель года России». Мероприятие состоится в Ростовской области в сентябре этого года, сообщает газета «Устюжаночка».

Фото с личной страницы Анны Чуркиной в социальной сети

В финале всероссийского конкурса педагогов ждет один очно-заочный и три очных тура.

Напомним, по итогам регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2021» в Вологодской области жюри объявило десять лауреатов:

Елена Игнатьева, учитель начальных классов МБОУ «Вожегодская средняя школа»,

Вера Шеньшина, учитель немецкого и английского языков МБОУ «Кадуйская средняя школа»,

Екатерина Черникова, учитель английского языка МБОУ «Тотемская средняя общеобразовательная школа № 2»,

Юлия Оленева, учитель математики БОУ Сокольского района «СОШ №5»,

Анна Чуркина, учитель географии МБОУ «Гимназия с углубленным изучением отдельных предметов» Великоустюгского района,

Юлия Коншина, учитель начальных классов МБОУ «Сосновская средняя школа» Вологодского муниципального района,

Светлана Никитина, учитель начальных классов «Сямженская средняя общеобразовательная школа»,

Людмила Жданова, учитель технологии и экономики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.А. Теричева» города Вологды Анастасия Сидорук, учитель начальных классов МБОУ ВМР «Присухонская основная школа» Вологодского муниципального района,

Ольга Сивкова, учитель географии МБОУ «Туровецкая основная общеобразовательная школа» Междуреченского района.

Ранее NewsVo рассказывал, что педагог из Череповца Диана Минец вышла в финал всероссийского конкурса «Учитель года-2020».

инал конкурса пройдёт в сентябре в Ростовской области