Педагог из Череповца Диана Минец вышла в финал всероссийского конкурса «Учитель года»

01.02.2021 [Общество]

Череповчанка Диана Минец вышла в финал всероссийского конкурса «Учитель года». На этапе полуфинала педагоги проводили классные часы и мастер-классы.

«Тему классного часа мы выбирали, мне досталась тема „Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной“. У меня был десятый класс. Через Ника Вуйчича, Стивена Хокинга говорили с детьми прежде всего о внутренней свободе, внутренней дисциплине. Баланс между этими двумя составляющими дает счастье. Классный час для меня был самым сложным испытанием на конкурсе, нужно было выстроить разговор с детьми, чтобы они доверяли. Дети замечательные! На мастер-классе говорила о разных вариантах визуализации на уроках, об инфографике, плакатах. Сегодня мы отдыхаем», — рассказала Минец официальному сайту Череповца.

Диана Владимировна – учитель русского языка и литературы в женской гуманитарной гимназии в Череповце, кандидат филологических наук и абсолютный победитель регионального этапа всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России-2020».

– Финальное мероприятие пройдет 2 февраля в обновленном формате. В режиме пресс-конференции призеры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. По итогам испытания из пятерки лучших учителей будет выбран победитель, – сообщала пресс-служба правительства Вологодской области.

Тэги: учитель года

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Педагог из Череповца Диана Минец вышла в финал всероссийского конкурса «Учитель года»
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