Педагог из Череповца Диана Минец вышла в финал всероссийского конкурса «Учитель года»

Череповчанка Диана Минец вышла в финал всероссийского конкурса «Учитель года». На этапе полуфинала педагоги проводили классные часы и мастер-классы.

«Тему классного часа мы выбирали, мне досталась тема „Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной“. У меня был десятый класс. Через Ника Вуйчича, Стивена Хокинга говорили с детьми прежде всего о внутренней свободе, внутренней дисциплине. Баланс между этими двумя составляющими дает счастье. Классный час для меня был самым сложным испытанием на конкурсе, нужно было выстроить разговор с детьми, чтобы они доверяли. Дети замечательные! На мастер-классе говорила о разных вариантах визуализации на уроках, об инфографике, плакатах. Сегодня мы отдыхаем», — рассказала Минец официальному сайту Череповца.