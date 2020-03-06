Педагог Диана Минец из Череповца стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель года-2020»

06.03.2020 [Общество]

Церемония награждения победителей регионального конкурсного проекта "Педагогический триумф-2020" прошла 5 марта в правительстве Вологодской области. Там наградили победителей и лауреатов сразу пяти областных конкурсов профмастерства: «Учитель года России-2020», «Педагогический дебют-2020», «Воспитатель года России-2020», «Сердце отдаю детям» и «Педагог-психолог России-2020», сообщает пресс-служба департамента образования.

Абсолютным победителем регионального этапа всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России-2020» стала учитель русского языка и литературы женской гуманитарной гимназии города Череповца Диана Минец. 

Фото Дианы Минец из группы конкурса Педагогический триумф

«Воспитателем года» в Вологодской области стала  воспитатель Центра развития ребенка – детского сада № 33 «Колосок» Вологды Ирина Кустова. Лучшим педагогом дополнительного образования в регионе признана педагог Дворца детского и юношеского творчества имени Алексеевой в Череповце Лариса Розова, она выиграла областной этап конкурса «Сердце отдаю детям». Победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог- психолог России - 2020» стала педагог-психолог Череповецкого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Наталья Секретарева. Учитель русского языка и литературы средней школы № 33 города Вологды Екатерина Васильева стала победителем VI областного конкурса «Педагогический дебют».

Победители конкурсов награждены сертификатами на денежное поощрение в размере 100 («Учитель года»), 75 («Педагогический дебют») и 50 тысяч рублей («Воспитатель года", «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог»).

Отметим, что лучшим педагогом области 2020 года была признана учитель русского языка и литературы Диана Минец, кандидат филологических наук, обладатель гранта Президента 2016 года для господдержки молодых российских учёных, которую в прошлом году уволили из ЧГУ  якобы из-за нехватки часов на кафедре и невозможности дать ставку. Увольнение обернулось скандалом, студенты посчитали такие действия администрации ВУЗа ошибкой и активно выступили в поддержку любимого преподавателя. Несмотря на возмущение общественности, Диана Минец так и не вернулась на работу в университет, а победителем областного конкурса педагогов стала в качестве учителя женской гуманитарной гимназии города Череповца.

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