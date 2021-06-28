Мэр Вологды не исключил возможность введения ограничений на въезд в город из-за коронавируса

Мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе прямого эфира 28 июня ответил на вопрос, планируют ли ограничивать въезд в город из-за коронавируса. По словам градоначальника, если ситуация с COVID-19 станет критической, ввод такого рода ограничений возможен. Воропанов считает, что понятнее ситуация по эпидобстановке станет в ближайшие две недели, пишет Город Во.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области объявил о введении новых ограничительных мероприятий с 28 июня. В связи с резким ростом заболеваемости было принято решение приостановить деятельность кинотеатров и театров. Помимо этого, был введен запрет на проведение концертов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях до улучшения эпидситуации. Массовые мероприятия на открытых площадках по-прежнему запрещены.