14 электромобилей зарегистрировали в Череповце с начала года

С начала года в Череповце зарегистрировали 14 электромобилей. В основном это японские машины марки «Ниссан-Лиф».

При этом, как рассказали официальному сайту Череповца в ГИБДД, за все предыдущие годы в городе было зарегистрировано только девять таких машин. Процесс регистрации электрокаров такой же, как и для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

«Владелец приходит с договором купли-продажи и документами на автомобиль. Мы составляем заявление, затем сверяем идентификационные номера. После этого выдаем госномера и свидетельство о регистрации. Если записаться через госуслуги и подойти к назначенному времени, вся процедура займет не больше часа», — пояснил замначальника РЭО ГИБДД Дмитрий Соболев.

Ранее NewsVo сообщал, что 28 апреля депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли законопроект, согласно которому владельцы электрокаров в регионе освобождаются от уплаты транспортного налога. Новый закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Льгота предоставляется только физическим лицам, владеющим автомобилями, которые оснащены исключительно электрическими двигателями.