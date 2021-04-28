Владельцы электрокаров в Вологодской области не будут платить транспортный налог

28 апреля депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли законопроект, согласно которому владельцы электрокаров в регионе освобождаются от уплаты транспортного налога.

«Мы видим, как активно технологии входят в нашу жизнь. Электромобили — это наиболее экономичные и экологичные транспортные средства. Принятое сегодня решение, на наш взгляд, позволяет дать определенный импульс в развитии электротранспорта в Вологодской области», — цитирует пресс-служба ЗСО слова члена комитета парламента по бюджету и налогам Алексея Маслова.

Новый закон вступает в силу с 1 января 2022 года. От уплаты транспортного налога освободят только физических лиц, владеющих автомобилями, которые оснащены исключительно электрическими двигателями.

Как ранее сообщал NewsVo, первая автозаправка с возможностью зарядки автомобилей с электродвигателем появилась в Вологде в декабре 2019 года. На данный момент в Вологодской области насчитывается несколько десятков электрокаров. 17 февраля была открыта зарядная станция на улице Ветошкина областной столицы. В «Северной сбытовой компании», которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Вологодской области, заявили, что в 2021 году планируют установить две публичные зарядные станции в Вологде и Череповце. В областной столице она будет расположена у ТЦ на Окружном шоссе, 35.