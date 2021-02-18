Новую зарядную станцию для электрокаров открыли в Вологде

Жители Вологды могут бесплатно зарядить свои электрокары на автозаправке на улице Ветошкина. Зарядную станцию там открыли 17 февраля.

— Данная электрозаправка появилась при поддержке администрации Вологды. Мэр города Сергей Воропанов поддержал наш инвестиционный проект. Здесь вологжане могут заправляться бесплатно. За электромобилями будущее, в перспективе их будет становиться все больше. Если этих мощностей нам не будет хватать и спрос будет большой, то мы готовы увеличить число зарядных станций, — цитирует пресс-служба городской администрации слова предпринимателя Кирилла Куклина.

В «Северной сбытовой компании», которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Вологодской области, заявили, что в 2021 году планируют установить две публичные зарядные станции в Вологде и Череповце. В областной столице она будет расположена у ТЦ на Окружном шоссе, 35.

В октябре прошлого года NewsVo писал о планах ООО «Бизнес-софт» создать на своей территории зону из нескольких зарядных станций. Три станции уже установлены. Среди них ABB Terra54 – первая в Вологодской области быстрая зарядка постоянного тока мощностью 50 кВт. Она позволяет заряжать одновременно два электромобиля за время от 30 минут до 1 часа.

Еще две станции меньшей мощности заряжают аккумуляторы машин за 5-12 часов. В планах у представителей компании создать полноценную площадку для подзарядки электромобилей. По словам руководителя фирмы Алексея Логанцова, сейчас компания тоже не взимает плату за зарядку автомобилей.

Как ранее сообщал NewsVo, первая автозаправка с возможностью зарядки автомобилей с электродвигателем появилась в Вологде в декабре 2019 года. На данный момент в Вологодской области насчитывается несколько десятков электрокаров.