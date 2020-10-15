Сеть станций для быстрой подзарядки электрокаров планируют построить в Вологде

В течение года в Вологде планируют создать несколько заправочных комплексов для электрокаров. По данным пресс-службы городской администрации, сейчас в городе экологичными авто владеют несколько десятков человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Число вологжан, пользующихся электрокарами, с каждым годом увеличивается. Развитие этого направления улучшит экологическую ситуацию в городе, создаст более комфортные условия, как для вологжан, так и для туристов. Радует, что строительство электрозаправок интересует бизнес. Рассматриваются разные варианты — и станции подзарядки на заправках, и рядом с гостиницами, чтобы было бы очень удобно для путешественников. По предварительным оценкам, речь идет о создании в Вологде нескольких заправочных комплексов для электрокаров в течение года, — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

О своей готовности работать в этом направлении заявили сразу несколько инвесторов. Так, «Северная сбытовая компания» планирует создать в Вологодской области сеть быстрых электрозаправок около ТРЦ. Время зарядки автомобиля ориентировочно будет составлять от 30 минут до 1 часа.

В 2021 году по одной электрозаправке ССК должно появиться в Вологде и Череповце.

«Сейчас мы ведем поиск земельного участка, работа идет совместно с Администрацией Вологды. Помимо подключения к существующей сети, поставки оборудования, планируется развивать и информационную инфраструктуру: мобильное приложение для пользователей, веб-сайт, внесение заправки на публичные онлайн-карты», — рассказал генеральный директор ООО «Северная сбытовая компания» Виктор Луцкович.

До конца ноября оборудование для зарядки электромобилей появится у комплекса на улице Ветошкина, 76. Разрешение строительство уже получено, техника закуплена.

ООО «Бизнес-софт» собирается на своей территории создать зону из четырех зарядных станций мощностью 22 кВт.

«В планах — установка более мощного оборудования на 50-75 кВт. Наша задача — привлекать к подобным проектам бизнес, чтобы, глядя на наш пример, люди охотнее вкладывались в инфраструктуру», — поделился планами генеральный директор ООО «Бизнес-софт» Алексей Логанцов.

В администрации Вологды бизнесменам предложили использовать и уже имеющиеся ресурсы. Речь идет о переданной в собственность города троллейбусной контактной сети, включающей в себя около 52 км сетей и восемь тяговых подстанций. Ее мощности позволяют оборудовать две заправки на Советском проспекте и на ул. Предтеченской.

Сейчас этот вопрос прорабатывается с бизнесом и поставщиками оборудования, отмечают в пресс-службе.

Ранее NewsVo сообщал, что Череповец подал заявку на получение 28 электробусов по федеральной программе. На средства субсидии городские власти также планируют создать инфраструктуру для электробусов: построить станции быстрой зарядки на конечных остановках.

Тем временем в самой Вологде сейчас работает только один троллейбусный маршрут - №4. Его обслуживает ООО "Электротранс" (учредитель - Юрий Маслов). Предприятие арендует контактную сеть и депо у структур Александра Каледина, а 19 троллейбусов - у ООО "ПАТП-1".