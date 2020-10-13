Череповец планирует закупить электробусы

Череповец подал заявку на получение 28 электробусов по федеральной программе.

— Мы подготовили и направили в Москву документы для получения по программе «Чистый воздух» 28 электробусов. Это тот же троллейбус, только без «рогов» и без проводов. Такой же маневренный, как автобус, но без вредных выбросов, вибраций и шума, — сообщил на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.