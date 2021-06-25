В Тотемском районе пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме

69-летняя жительница деревни Медведево Тотемского района погибла при пожаре в собственном доме. Возгорание произошло около 4 утра 24 июня. В причинении смерти по неосторожности подозревается 47-летний сын погибшей.

«Следствием выяснено, что накануне сын пожилой женщины курил в состоянии алкогольного опьянения в веранде дома, где в итоге уснул. Проснувшись от задымления и треска, мужчина не смог выбраться через дверь, поэтому выпрыгнул из окна веранды на улицу. Вооружившись лестницей, он взобрался к окну помещения комнаты, в которой находилась его мать, но при разбитии оконного стекла, ввиду возникшей обратной при пожаре тяги, не смог проникнуть в помещение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области