В Тотемском районе пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме

25.06.2021 [Происшествия]

69-летняя жительница деревни Медведево Тотемского района погибла при пожаре в собственном доме. Возгорание произошло около 4 утра 24 июня. В причинении смерти по неосторожности подозревается 47-летний сын погибшей.

«Следствием выяснено, что накануне сын пожилой женщины курил в состоянии алкогольного опьянения в веранде дома, где в итоге уснул. Проснувшись от задымления и треска, мужчина не смог выбраться через дверь, поэтому выпрыгнул из окна веранды на улицу. Вооружившись лестницей, он взобрался к окну помещения комнаты, в которой находилась его мать, но при разбитии оконного стекла, ввиду возникшей обратной при пожаре тяги, не смог проникнуть в помещение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии. Расследование дела продолжается.

Ранее newsVO сообщал об аресте мужчины, жена и ребёнок которого погибли при пожаре в Кирилловском районе.

Тэги: погибла во время пожара, пенсионерка, уголовное дело, смерть по неосторожности

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