Мужчина, жена и ребенок которого погибли при пожаре в Кирилловском районе, арестован

21.06.2021 [Происшествия]

В Кирилловском районе суд заключил под стражу 35-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении жене и ребёнку смерти по неосторожности.

Как newsVO сообщал ранее, трагедия произошла в селе Великославинское в ночь с 17 на 18 июня.

«По версии следствия, вечером 17 июня 2021 года 35-летний пьяный местный житель на веранде дома в с. Волокославинское Кирилловского района выкурил сигарету и лег спать в мансарде. В доме спала его супруга с малолетним сыном. Около 23:00 произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало курение мужчины в состоянии алкогольного опьянения. От задымления и открытого огня мужчина проснулся, вышел через входную дверь и скрылся», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Причиной смерти 36-летней женщины и её 4-летнего сына стало острое отравление угарным газом. Мера пресечения подозреваемому избрана на два месяца по 17 августа. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: пожар, гибель людей, смерть по неосторожности, арест

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