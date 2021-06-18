Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ребёнка при пожаре в Кирилловском районе

18.06.2021 [Происшествия]

В Кирилловском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 36-летней женщины и 4-летнего ребёнка при пожаре в деревянном доме.

Как newsVO сообщал ранее, трагедия произошла в селе Великославинское в ночь с 17 на 18 июня 2021 года. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Хозяину дома — супругу и отцу погибших — удалось спастись.

«В ходе проведенного следователями с участием специалистов осмотра, наибольшие термические повреждения выявлены в веранде дома, где располагалось место для курения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Решается вопрос о его задержании. Расследование продолжается.

Тэги: пожар, гибель людей, смерть по неосторожности, уголовное дело

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