Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ребёнка при пожаре в Кирилловском районе

В Кирилловском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 36-летней женщины и 4-летнего ребёнка при пожаре в деревянном доме.

Как newsVO сообщал ранее, трагедия произошла в селе Великославинское в ночь с 17 на 18 июня 2021 года. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Хозяину дома — супругу и отцу погибших — удалось спастись.

«В ходе проведенного следователями с участием специалистов осмотра, наибольшие термические повреждения выявлены в веранде дома, где располагалось место для курения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Решается вопрос о его задержании. Расследование продолжается.