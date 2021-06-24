За нарушение правил хранения оружия депутата из Вологды оштрафовали на тысячу рублей

Принято решение по протоколу, составленному в отношении депутата Гордумы Вологды от "Единой России" Алексея Коновалова за нарушение правил хранения оружия.

— Учитывая все мои положительные характеристики, то, что я на протяжении 15 лет ношения и хранения оружия самообороны не только им не пользовался, но даже не доставал из кобуры, мне дали штраф 1000 рублей, — сообщил Коновалов на своей странице в Instagram.