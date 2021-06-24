За нарушение правил хранения оружия депутата из Вологды оштрафовали на тысячу рублей

Принято решение по протоколу, составленному в отношении депутата Гордумы Вологды от "Единой России" Алексея Коновалова за нарушение правил хранения оружия.
— Учитывая все мои положительные характеристики, то, что я на протяжении 15 лет ношения и хранения оружия самообороны не только им не пользовался, но даже не доставал из кобуры, мне дали штраф 1000 рублей, — сообщил Коновалов на своей странице в Instagram.
Ранее NewsVo сообщал, что Росгвардия инициировала проверку после того, как депутат выложил в соцсеть фото своего травматического пистолета на сиденье авто без кобуры. "Всегда со мной", - написал на снимке Коновалов. В отношении депутата был составлен протокол по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ (ред. — нарушение
правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами).