76 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

24.06.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 76 новых случаев коронавирусной инфекции, 39 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 24 июня опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 47 380 пациентам. Большая часть из них — 44 000 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 147 человек

Ранее NewsVo сообщал, что появилась официальная информация о количестве пациентов городского коронавирусного моногоспиталя, которые ранее до болезни были привиты от COVID-19. .

Тэги: коронавирус

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