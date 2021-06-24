Стало известно, какое количество вакцинированных среди пациентов моногоспиталя в Череповце

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что только 4% пациентов городского коронавирусного моногоспиталя были привиты от COVID-19.

По данным Германова, в городе металлургов в период с 3 по 23 июня были госпитализированы 596 человек с коронавирусом. Из них 26 пациентов сделали прививку от Covid-19, еще 17 успели ввести только первый компонент.

NewsVo сделал письменный запрос в правительство Вологодской области, чтобы выяснить, каково количество вакцинированных пациентов в других моногоспиталях. При устном обращении в департамент здравоохранения там эту информацию предоставить журналисту нашего сетевого издания отказались.

Ранее NewsVo сообщал, что у одного из пациентов моногоспиталя в Череповце подтвердился индийский штамм COVID-19.