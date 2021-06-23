У одного из пациентов моногоспиталя в Череповце подтвердился индийский штамм COVID-19

Главный врач коронавирусного моногоспиталя в Череповце рассказал журналистам, что у одного из пациентов подтвердился индийский штамм COVID-19.

«Мы получили подтверждение из лаборатории в Москве, что у одного из наших пациентов индийский штамм. Мы проверили только одного пациента из-за дороговизны генетического анализа. Но это значит, что индийский штамм в городе уже есть. Это как раз из тех пациентов, кто не поддается лечению», — сообщил официальному сайту Череповца Андрей Погодин.

Сейчас в череповецком моногоспитале 402 пациента, из них 73 в тяжелом состоянии. К искусственной вентиляции легких подключены пять человек. По словам Погодина, за последние сутки в госпитале умерли семь человек.

Ранее NewsVo сообщал, что, выступая на заседании областного оперштаба по коронавирусу, Погодин рассказал, что примерно 20% пациентов моногоспиталя не поддаются лечению. Ни одна из имеющихся схем им не помогает.

Мутировавший вирус уже не вызывает симптомов «уханьского» вируса, таких как потеря обоняния и першение в горле. Сейчас он начинается высокой температурой, до 40 градусов, и дыхательной недостаточностью.