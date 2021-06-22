Главврач моногоспиталя в Череповце рассказал, что 20% пациентов не поддаются лечению

Главврач череповецкого моногоспиталя, выступая на заседании областного оперштаба по коронавирусу, рассказал, что некоторые их пациенты не поддаются лечению.

— Мы на связи с нашими коллегами из 40 больницы в Коммунарке. И у них, и у нас появилась категория больных, не отвечающая на любые наши схемы лечения. И у нас, и у них это около 20% больных. По общему мнению, вероятно, за полтора года вирус мутировал и изменил своё лицо. Есть информация, что в Москве 80% заболевших — это люди, заразившиеся индийским, или, как его называют, «дельта» штаммом. Он стал более агрессивный и более скоротечный. Иногда время от манифестации клинических проявлений до госпитализации в реанимацию составляет 3-4 дня. Мутировавший вирус уже не вызывает симптомов «уханьского» вируса, таких как потеря обоняния и першение в горле. Сейчас он начинается высокой температурой, до 40 градусов, и дыхательной недостаточностью. Если исходить из базового сценария, то зараженные индийским штаммом, 20%, никак не отреагируют на наше лечение. В негативном сценарии процент пациентов, интактных к нашему лечению, может увеличиться. Общее скажу мнение: этот замкнутый круг может разорвать вакцинация, — рассказал главврач Череповецкого моногоспиталя Андрей Погодин.

По словам Погодина, на данный момент в реанимации моногоспиталя в Череповце находятся 29 пациентов. Из них 18 - это люди моложе 60 лет. За минувшие сутки скончались пять человек, это люди в возрасте 30, 46, 47, 71, 73 лет.

Ранее NewsVo сообщал, что в центре Гамалеи Минздрава России рассказали, что клетки памяти, которые образуются после прививки «Спутником V», не могут полностью защитить человека от инфицирования «индийским» штаммом COVID-19. Необходимого уровня антител можно добиться ревакцинацией «Спутником Лайт» через полгода.