Главврач моногоспиталя в Череповце рассказал, что 20% пациентов не поддаются лечению

22.06.2021 [Общество]

Главврач череповецкого моногоспиталя, выступая на заседании областного оперштаба по коронавирусу, рассказал, что некоторые их пациенты не поддаются лечению. 

— Мы на связи с нашими коллегами из 40 больницы в Коммунарке. И у них, и у нас появилась категория больных, не отвечающая на любые наши схемы лечения. И у нас, и у них это около 20% больных. По общему мнению, вероятно, за полтора года вирус мутировал и изменил своё лицо. Есть информация, что в Москве 80% заболевших — это люди, заразившиеся индийским, или, как его называют, «дельта» штаммом. Он стал более агрессивный и более скоротечный.  Иногда время от манифестации клинических проявлений  до госпитализации в реанимацию составляет 3-4 дня. Мутировавший вирус уже не вызывает симптомов «уханьского» вируса, таких как потеря обоняния и першение в горле. Сейчас он начинается высокой температурой, до 40 градусов, и дыхательной недостаточностью. Если исходить из базового сценария, то зараженные индийским штаммом, 20%, никак не отреагируют на наше лечение. В негативном сценарии процент пациентов, интактных к нашему лечению, может увеличиться. Общее скажу мнение: этот замкнутый круг может разорвать вакцинация, — рассказал главврач Череповецкого моногоспиталя Андрей Погодин. 

По словам Погодина, на данный момент в реанимации моногоспиталя в Череповце находятся 29 пациентов. Из них 18 - это люди моложе 60 лет. За минувшие сутки скончались пять человек, это люди в возрасте 30, 46, 47, 71, 73 лет. 

Ранее NewsVo сообщал, что в центре Гамалеи Минздрава России рассказали, что клетки памяти, которые образуются после прививки «Спутником V», не могут полностью защитить человека от инфицирования «индийским» штаммом COVID-19. Необходимого уровня антител можно добиться ревакцинацией «Спутником Лайт» через полгода.

Читайте также:

Тэги: коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

«Привозят прямо семьями, по 2-3 человека»: врач рассказал об обстановке в «красной зоне» моногоспиталя Вологды
В Вологде суд приостановил работу бассейна в цокольном этаже жилого дома
Моногоспиталь в Череповце за сутки принял рекордное количество пациентов
Вологодского депутата Алексея Коновалова заподозрили в перевозке оружия без кобуры
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве
В Череповце горит балкон на 11 этаже жилого дома
За нарушение правил хранения оружия депутату из Вологды грозит штраф до 2 тысяч рублей
Андрей Макаровский перешел на работу в «Севзапдорпроект»
В Великоустюгском районе потратят из бюджета 2,8 млн рублей на покупку люксового авто для чиновников
В Череповце врача будут судить за мошенничество и причинение смерти пациенту по неосторожности

Последние новости

В Шекснинском районе пенсионер поджёг магазин из-за высоких цен

Инцидент произошёл 25 января 2021 года. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

582
0

В Вологодской области предложили в день вакцинации предоставлять работникам выходной

В случае сохранения текущего темпа вакцинации, привить 60% населения региона удастся только к концу 2022 года

477
0

В Череповце задержали вандалов, разгромивших остановку на улице Металлургов

15-летний и 17-летний подозреваемые не смогли объяснить свой поступок

679
0

В Вологодской области из-за коронавируса на месяц закроют кинотеатры и театры

Спортивные мероприятия будут проводиться только в отсутствие зрителей 

1597
0

Горельеф с изображением Анатолия Дрыгина установили на здании Законодательного собрания Вологодской области

Средства на установку горельефа собрали вологодские и череповецкие предприятия, личные средства передали вологжане

576
0

Синоптики пообещали в Вологодской области жару выше +35 градусов

Аномально жаркая погода сохранится в регионе до конца недели

752
0

Фамилии не вернувшихся с войны вологжан зашифровали цветами и изобразили на полотне

Шестиметровый арт-объект появился у Вологодского оптико-механического завода

394
0

Два пешехода пострадали при столкновении «Ниссана» и «Лады» в Кириллове

ДТП произошло на улице Ленина районного центра утром 22 июня

464
0

Под Череповцом нашли заблудившегося в лесу туриста

20 июня мужчина отправился в поход и не смог выйти сам

413
0

Из бюджета Вологодской области выделят миллион рублей на покупку палаток для медучреждений

Предполагается, что в них будет проводиться «медицинское обследование населения во дворах и общественных пространствах городов с пропагандой здорового образа жизни»

497
0

С начала июня в водоемах Вологодской области утонули девять человек

22 июня поступило сообщение об очередном трагичном случае на реке Тошне

472
0

В Кадуе задержали пьяного водителя за рулём угнанной «Мазды»

Автомобиль пропал из деревни Новое

382
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Шекснинском районе пенсионер поджёг магазин из-за высоких цен
Главврач моногоспиталя в Череповце рассказал, что 20% пациентов не поддаются лечению
В Вологодской области предложили в день вакцинации предоставлять работникам выходной
В Череповце задержали вандалов, разгромивших остановку на улице Металлургов
В Вологодской области из-за коронавируса на месяц закроют кинотеатры и театры
Горельеф с изображением Анатолия Дрыгина установили на здании Законодательного собрания Вологодской области
Синоптики пообещали в Вологодской области жару выше +35 градусов
 
22.06.2021 [Общество]

Смета на ремонт нескольких десятков дворов в Вологде была завышена на 16 млн рублей?

948
0
22.06.2021 [БлогоVO]

У мужчины случился инсульт. Шёл из одного населённого пункта в другой, но вдруг ему поплохело

480
0
21.06.2021 [Обзор Прессы]

Россияне не хотят делать прививки. Теперь их будут заставлять

695
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика