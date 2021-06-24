Спортцентр для занятий волейболом открылся на улице Петрозаводской в Вологде

24.06.2021 [Общество]
Спортцентр для занятий волейболом открылся на улице Петрозаводской в Вологде

На улице Петрозаводской в Вологде частный инвестор построил спортивный центр для занятий волейболом. В четырехэтажном здании разместились два спортивных зала, фитнесс-зал, два тренажерных зала, раздевалки, душевые, санузлы, тренерская и медицинский кабинет.

— Это частный центр, но городской бюджет будет финансировать занятия здесь юных волейболистов. Будет доведено муниципальное задание и поставлены конкретные задачи, определим количество детей, которые будут здесь заниматься. Также в будущем планируем создать полупрофессиональную команду по волейболу, которая будет представлять наш город на соревнованиях. Выражаю огромную благодарность представителям бизнеса, которые построили такое спортивное сооружение», — цитирует пресс-служба городской администрации слова мэра Вологды Сергея Воропанова.

Волейбольные тренировки в центре уже начались. 

Паркет в залах покрыли лаком, который используется для объектов Чемпионата Европы.

Тренировки по волейболу в центре уже начались. Прорабатывается вопрос с организацией занятий и по другим видам спорта. В залах центра есть возможность организовать игру в мини-футбол, большой теннис, бадминтон и баскетбол. Планируется, что первые соревнования в спортцентре состоятся уже этим летом. Это будет Первенство города по бадминтону. В сентябре начнутся волейбольные состязания различного уровня.

Инвестор также планирует построить рядом с центром крытые площадки для занятия пляжным волейболом и благоустроить тротуары. 

Как ранее сообщал NewsVo, строительство волейбольного центра началось в Вологде в апреле 2019 года. Изначально сооружение планировали сдать в 2020 году. 

Тэги: волейбол, спортцентр, инвестор
Фото пресс-службы администрации Вологды

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